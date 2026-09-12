США оставили судам два временных коридора в Ормузе и сократили время прикрытия с воздуха

США сократили временные коридоры, в течение которых танкеры могут проходить через Ормузский пролив под их гарантированной защитой, до двух. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.

По данным издания, ограничение последовало после усиления иранских атак. Суда должны подавать заявку в военно-морской координационный центр США (NCAGS), который передаёт координаты следования и разрешает проход в определённые часы — в основном по ночам. С сентября количество коридоров сократили до двух.

Из-за эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа на мировой рынок, и сбои привели к росту цен на топливо в большинстве стран. США попросили танкеры, проходящие через Ормузский пролив, следовать только в определённые часы.

«Транзит в период темноты не доказал, что является наиболее безопасным временем суток», — говорилось в одном из писем.

Конфликт между США и Ираном остаётся неурегулированным: стороны обменивались ударами после подписания меморандума о прекращении боевых действий в июне. Тем временем Дональд Трамп предлагает переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа», заявив, что «должен что-то из этого получить». Он также вновь заверил, что США контролируют этот стратегический водный путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.