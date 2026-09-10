Из Белого дома — в атлас: Трамп придумал новый способ войти в историю

Президент США Дональд Трамп мечтает вписать своё имя на карты мира. В этот раз он предлагает переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». С таким предложением он выступил на съезде Республиканской партии в Техасе.

«Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить», — сказал американский лидер, обращаясь к участникам мероприятия.

Трамп также вновь заявил, что США контролируют стратегический водный путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. По его словам, после победы Вашингтона в конфликте с Ираном цены на энергоресурсы должны снизиться.

Это не первое предложение американского президента изменить географические названия. Ранее он выступал за переименование других объектов, включая озеро Онтарио, которое предложил называть «озером Америка». При этом Google Maps уже заменил название для пользователей из США. Для жителей Канады сервис сохранил историческое название, а в других странах показывает оба варианта.