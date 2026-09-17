WSJ: Трамп намерен подписать законопроект об «адских санкциях» против РФ

Президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

Сторонники инициативы добивались её принятия до наступления зимы. По данным WSJ, они рассчитывают, что дополнительное экономическое давление заставит Москву отказаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре в холодное время года.

Противники законопроекта, напротив, опасаются чрезмерного расширения президентских полномочий. В частности, критики указывали на риск того, что Трамп сможет слишком широко использовать предоставленное ему право вводить тарифы против третьих стран.

Напомним, речь идёт о законопроекте об антироссийских санкциях за авторством покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма*. Документ получил неофициальное название — «адские санкции». Накануне Конгресс США окончательно одобрил законопроект и направил его на подпись Трампу. Ранее документ прошёл Сенат.

Документ даёт американскому президенту право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в число крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов и финансовых организаций.

В Кремле уже предупредили, что новые ограничения осложнят поиск договорённостей по Украине.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.