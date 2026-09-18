The Hill: Трамп может в пятницу подписать закон об «адских санкциях» против РФ

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу. Об этом журналистка The Hill Джулия Манчестер сообщила со ссылкой на источник.

«Ожидается, что президент Трамп сегодня подпишет законопроект о санкциях против России, сообщил представитель Белого дома», — написала Манчестер в соцсети X.

Речь идёт о законопроекте, который ранее представил покойный сенатор Линдси Грэм*. Документ получил неофициальное название «адские санкции». Накануне Конгресс США окончательно одобрил инициативу и передал её на подпись президенту. До этого законопроект одобрил Сенат.

Новый документ предоставляет американскому президенту право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа. Кроме того, законопроект предусматривает дополнительные ограничения для российского энергетического и оборонного секторов, а также финансовых организаций.

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