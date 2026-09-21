Песков: Информационные войны и распространение фейков будут усиливаться

Информационные войны и распространение фейков в ближайшее время не прекратятся и, скорее всего, будут только развиваться. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

«По всей видимости, все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут также совершенствоваться и развиваться», — заявил представитель Кремля.

По его словам, такая ситуация потребует от мировых информационных агентств дополнительных усилий. Песков призвал журналистов сохранять профессиональные стандарты даже на фоне растущего потока недостоверной информации.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о «большой киберагрессии» и информационном давлении перед выборами. Она подчеркнула, что Россия сталкивается с противодействием не только на линии боевого соприкосновения, но и в информационной, психологической и электоральной сферах, поэтому ЦИК усиливал защиту избирательной инфраструктуры.