«То самое, что с нами с детства»: Захарова рассказала о главной цели информационных атак на россиян
Захарова заявила об информационной кампании против любви россиян к Родине
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На российское общество извне оказывается целенаправленное давление. Задача этой кампании — пошатнуть патриотические чувства граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на Фестивале новых медиа в мастерской управления «Сенеж», дипломат пояснила, что усилия направлены на людей всех возрастов, включая молодёжь. Основная задача таких атак — приглушить или полностью уничтожить привязанность к своей стране — то чувство, которое воспитывается с детства.
Захарова отметила, что подобные информационно-политические операции стремятся внедрить в сознание аудитории деструктивные сомнения. Расчёт делается на то, чтобы человек задался вопросом: действительно ли необходимо любить своё государство.
Представитель ведомства подчеркнула, что цель подобных вбросов — лишить людей внутренней опоры. Атака ведётся не на абстрактные символы, а на глубинную эмоциональную связь граждан с родиной.
Ранее в Кремле заявили, что информационная война против России вряд ли когда-нибудь завершится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал её тяжёлой.
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