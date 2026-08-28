На российское общество извне оказывается целенаправленное давление. Задача этой кампании — пошатнуть патриотические чувства граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на Фестивале новых медиа в мастерской управления «Сенеж», дипломат пояснила, что усилия направлены на людей всех возрастов, включая молодёжь. Основная задача таких атак — приглушить или полностью уничтожить привязанность к своей стране — то чувство, которое воспитывается с детства.

Захарова отметила, что подобные информационно-политические операции стремятся внедрить в сознание аудитории деструктивные сомнения. Расчёт делается на то, чтобы человек задался вопросом: действительно ли необходимо любить своё государство.

Представитель ведомства подчеркнула, что цель подобных вбросов — лишить людей внутренней опоры. Атака ведётся не на абстрактные символы, а на глубинную эмоциональную связь граждан с родиной.

Ранее в Кремле заявили, что информационная война против России вряд ли когда-нибудь завершится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал её тяжёлой.