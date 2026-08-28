Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:39

«То самое, что с нами с детства»: Захарова рассказала о главной цели информационных атак на россиян

Захарова заявила об информационной кампании против любви россиян к Родине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На российское общество извне оказывается целенаправленное давление. Задача этой кампании — пошатнуть патриотические чувства граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на Фестивале новых медиа в мастерской управления «Сенеж», дипломат пояснила, что усилия направлены на людей всех возрастов, включая молодёжь. Основная задача таких атак — приглушить или полностью уничтожить привязанность к своей стране — то чувство, которое воспитывается с детства.

Захарова отметила, что подобные информационно-политические операции стремятся внедрить в сознание аудитории деструктивные сомнения. Расчёт делается на то, чтобы человек задался вопросом: действительно ли необходимо любить своё государство.

Представитель ведомства подчеркнула, что цель подобных вбросов — лишить людей внутренней опоры. Атака ведётся не на абстрактные символы, а на глубинную эмоциональную связь граждан с родиной.

Бучу устроили по лекалам Геббельса при участии британцев, заявила Захарова
Бучу устроили по лекалам Геббельса при участии британцев, заявила Захарова

Ранее в Кремле заявили, что информационная война против России вряд ли когда-нибудь завершится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал её тяжёлой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar