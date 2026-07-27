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Регион
27 июля, 16:12

Песков: Информационная война против России вряд ли когда-нибудь завершится

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Информационная война остаётся крайне тяжёлой и, вероятно, не завершится никогда. Об этом на форуме «Территория смыслов» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос об информационном противостоянии с Западом.

«Информационная война действительно тяжёлая. И информационная война, скорее всего, никогда не закончится», — ответил представитель Кремля.

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Также ранее Песков заявил, что западная помощь Киеву — это прямое участие в войне против России. По его словам, страны Европы и США снабжают украинскую сторону оружием и боеприпасами, направляют военных советников, передают разведданные и спутниковые снимки, а также применяют искусственный интеллект для поддержки боевых действий.

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Вероника Бакумченко
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