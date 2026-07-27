Песков призвал готовиться к провокациям Киева в дни голосования

России необходимо быть готовой к возможным провокациям со стороны Киева во время осенней избирательной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, ожидает ли Москва действий Украины непосредственно в дни голосования.

«Их всегда можно и нужно ожидать. И к ним нужно готовиться», — сказал Песков.

Напомним, в 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование состоится с 18 по 20 сентября, при этом 20 сентября станет основным днём. Итоги выборов определят новый состав нижней палаты российского парламента: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.