«Использовать период рачительно»: Путин дал депутатам напутствие перед сентябрьскими выборами

Кандидатам в Госдуму следует с максимальной пользой провести время перед выборами, встречаясь с избирателями и собирая их предложения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва ГД.

Глава государства напомнил, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму девятого созыва и многие из нынешних депутатов примут в них участие. Впереди у них встречи с земляками и трудовыми коллективами, отметил президент.

«Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе», — отметил он.

Путин подчеркнул, что основа работы депутата — в его округе — именно там возникает живая обратная связь, без которой власть действует вслепую. Он добавил, что ориентиром для любого решения должны оставаться интересы и запросы людей, а не ведомственные или личные соображения. Слышать граждан — значит не просто фиксировать их мнение, а делать его основой для своей каждодневной работы, указал глава государства.