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27 июля, 11:30

Путин убеждён, что партии проведут предвыборную кампанию с уважением

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что парламентские партии проведут предвыборную кампанию с уважением к избирателям и друг к другу. Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

«Уверен, что парламентские партии приведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу», — сказал Путин.

Выборы в Госдуму нового созыва станут следующим крупным политическим событием для парламентских партий. Глава государства подчеркнул важность корректного отношения участников кампании как к гражданам, так и к своим политическим оппонентам.

Напомним, что выборы в Госдуму IX созыва состоятся 18-20 сентября.

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Никита Никонов
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