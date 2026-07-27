Путин: Депутаты Госдумы 8-го созыва оправдали звание народных избранников

Владимир Путин высоко оценил работу депутатов VIII созыва, заявив, что они полностью оправдали звание народных избранников. Встреча президента с парламентариями прошла в Кремле и была приурочена к завершению их полномочий.

«Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявляли безусловную преданность Родине, компетентность и твёрдость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, принимали законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, обществу, государству», —сказал глава государства.

Отдельно президент указал на слаженную работу нижней палаты с Советом Федерации, правительством и региональными властями. Он подчеркнул, что парламентарии действовали профессионально и уверенно в непростых условиях.

Ранее Владимир Путин заявил, что VIII созыв Государственной думы осуществлял свою деятельность в один из наиболее ответственных и решающих периодов в истории России. По его словам, прошедшее пятилетие было сложным и крайне ответственным для страны. Путин подчеркнул, что в это время решалась судьба Отечества и российского народа. VIII созыв завершает свои полномочия, а выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.