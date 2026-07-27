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27 июля, 11:07

Путин оценил работу депутатов VIII созыва: На кону была судьба нашего народа

Путин: VIII созыв Госдумы работал в один из решающих для России периодов истории

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

VIII созыв Госдумы работал в один из наиболее ответственных периодов российской истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающими работу в составе нынешнего созыва.

«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны», — отметил Путин.

По его словам, этот период стал «одним из решающих этапов в истории Отечества». Президент подчеркнул, что в это время решалась судьба страны и российского народа.

VIII созыв Госдумы завершает свою работу после пяти лет депутатских полномочий. Выборы в ГД девятого созыва пройдут 18-20 сентября.

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Никита Никонов
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