Путин оценил работу депутатов VIII созыва: На кону была судьба нашего народа
Путин: VIII созыв Госдумы работал в один из решающих для России периодов истории
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VIII созыв Госдумы работал в один из наиболее ответственных периодов российской истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающими работу в составе нынешнего созыва.
«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны», — отметил Путин.
По его словам, этот период стал «одним из решающих этапов в истории Отечества». Президент подчеркнул, что в это время решалась судьба страны и российского народа.
VIII созыв Госдумы завершает свою работу после пяти лет депутатских полномочий. Выборы в ГД девятого созыва пройдут 18-20 сентября.
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