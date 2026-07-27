Песков заявил о мерах безопасности на осенних выборах

Российские спецслужбы принимают меры для обеспечения безопасности во время осенних выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, профильные ведомства уже ведут необходимую работу перед единым днём голосования.

«Она будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры», — сказал представитель Кремля.

Единый день голосования в России в 2026 году пройдёт 20 сентября.

Ранее Владимир Путин заявил, что даст отдельные поручения по обеспечению безопасности сентябрьских выборов. Меры должны предусматривать защиту сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также сохранность результатов голосования.