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27 июля, 11:57

Песков заявил о мерах безопасности на осенних выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские спецслужбы принимают меры для обеспечения безопасности во время осенних выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, профильные ведомства уже ведут необходимую работу перед единым днём голосования.

«Она будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры», — сказал представитель Кремля.

Единый день голосования в России в 2026 году пройдёт 20 сентября.

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Ранее Владимир Путин заявил, что даст отдельные поручения по обеспечению безопасности сентябрьских выборов. Меры должны предусматривать защиту сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также сохранность результатов голосования.

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Марина Фещенко
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