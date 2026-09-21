Трамп опубликовал ИИ-изображение Белого дома с мешками для мусора CNN и Politico

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social сгенерированное изображение Белого дома, перед которым стоят три наполненных мусорных мешка с логотипами CNN, Politico и MSNBC. Картинка появилась после того, как журналистов этих изданий перестали допускать в здание администрации.

На мешках использованы логотипы трёх СМИ, причём для MS NOW на изображении применён прежний знак MSNBC. Трамп объявил об ограничении доступа для сотрудников CNN, MS NOW и Politico 18 сентября. В тот же день журналисты успели завершить работу в Белом доме, однако на следующий день представителей трёх редакций уже не пустили внутрь. У некоторых сотрудников изъяли пропуска.

Корреспондент MS NOW Акайла Гарднер рассказала, что беспрепятственно прошла внешние пункты контроля, но её пропуск не сработал при попытке попасть на территорию Белого дома. По её словам, сотрудник службы безопасности сообщил, что карта доступа отключена. Аналогичная ситуация произошла с корреспондентом CNN Бетси Кляйн. Politico сообщило о недопуске своего журналиста Чейенн Хаслетт.

Решение администрации вызвало вопросы о его соответствии Первой поправке к Конституции США. В 2018 году федеральный суд уже отменял аналогичный запрет на доступ в Белый дом для тогдашнего корреспондента CNN Джима Акосты. Представитель MS NOW заявил, что телеканал готов предпринять необходимые юридические шаги для защиты своих прав по Первой поправке.

А ранее Дональд Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта. По его словам, новое формирование будет создано по аналогии с Космическими силами. Республиканец назвал искусственный интеллект новой промышленной революцией и сравнил его с интернетом. По его оценке, эта технология будет ещё масштабнее и эффективнее.