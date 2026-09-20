Трамп решил превратить Триумфальную арку в США в военную базу с дронами

Президент США Дональд Трамп согласился превратить проектируемую в Вашингтоне триумфальную арку в военный комплекс. По его словам, сооружение смогут использовать для размещения и оперативного применения беспилотников и снайперского вооружения.

«Я согласился переоборудовать величественную триумфальную арку <…> в военный комплекс <…> высшего класса», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер заявил, что решение принял по просьбе Вооружённых сил США и в интересах национальной безопасности. Трамп по-прежнему называет будущий объект «самой грандиозной аркой в мире».

Сооружение высотой около 76 метров планируют возвести у Мемориального моста между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Изначально проект представляли как монумент к 250-летию подписания Декларации независимости США.

Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп распорядился заняться реконструкцией отражающего бассейна у мемориала Линкольна в Вашингтоне.