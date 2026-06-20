Трамп пожаловался на вандалов у главного монумента США, среди подозреваемых — репортёр ABC

Президент США Дональд Трамп сообщил о «серьёзных случаях» вандализма у отражающего бассейна, расположенного между монументом Вашингтону и мемориалом Линкольну. Он написал об этом на своей странице в Truth Social.

«Как и три дня назад, когда они уничтожили траву снаружи бассейна, они также сделали всё возможное, чтобы повредить только что уложенное покрытие внутри», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, вандалы, среди которых он также упомянул репортёра ABC Джонатана Карла, применили у пруда химические вещества, ранее использовавшиеся на Национальной аллее. Повреждения, однако, оказались незначительными, их устранят в начале следующей недели. Правоохранительные органы уже начали расследование. Ранее президент называл бассейн «мусорным ведром» и обещал отреставрировать его по собственному проекту.

Ранее в центре американской столицы, на территории Национальной аллеи в Вашингтоне, неизвестные оставили крупную надпись, состоящую из цифр 8647. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, особенно среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Они предположили, что данная надпись может содержать скрытый призыв к насильственным действиям в отношении главы государства. Выцветшие символы были замечены фотографами незадолго до праздничных мероприятий, приуроченных к 250-летию США и дню рождения Трампа.