«Заткнись, свинья»: В США журналисты взбунтовались против Трампа и его оскорблений

Президент США Дональд Трамп годами позволяет себе оскорбления в адрес женщин-журналисток, которые осмеливаются задавать ему вопросы и оспаривать его заявления. Об этом пишет The Guardian.

«Заткнись, свинья», — приказал он репортерше Bloomberg Кэтрин Люси в прошлом году, когда она спросила о публикации файлов Эпштейна. «Ты либо жулик, либо дура», — бросил он Кристен Уэлкер неделей ранее, после чего демонстративно ушёл с интервью.

Трамп часто груб и с мужчинами, но к женщинам у него особая ненависть, сказано в публикации. Журналисткам и их начальству приходится терпеть пылкость президента, а потом возвращаться за новой порцией оскорблений.

В связи с этим работники СМИ хотят проучить Трампа, предъявляя ему видео с его оскорблениями, обвиняя его во лжи и прерывать интервью, если он не прекращает говорить неправду.

Ранее Дональд Трамп устроил разнос американскому журналисту за то, что тот назвал его «подавленным» президентом РФ Владимиром Путиным на встрече на Аляске. Увидев репортаж на Fox News, глава Белого дома пришёл в ярость и пригрозил уволить автора.