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Регион
11 июня, 11:42

Трамп хочет завершить конфликт с Ираном, но не знает, как не ударить лицом в грязь

Востоковед Севостьянов: Трамп хочет выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Основная цель президента США Дональда Трампа в иранском конфликте — это выход из ситуации без «потери лица». При этом он стремится сохранить репутацию как перед американскими избирателями, так и перед странами Ближнего Востока. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» выразил востоковед Николай Севостьянов.

По словам эксперта, американский лидер пока не до конца понимает, как этого добиться. Он пытается укрепить переговорную позицию новыми ударами, но это не работает. Все текущие действия США против Ирана не приближают сделку, поскольку Тегеран твёрдо стоит на своём, не считаясь с экономическими потерями.

«Иран считает, что у него есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана», — указал эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Соединённые Штаты рискуют кануть в пучину экономического краха, продолжая боевые действия в Иране. При этом Трамп посадил себя «на таймер», ведь инфляция в мае выросла до 4,2% (рекорд за три года), а на носу выборы в Конгресс.

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Владимир Озеров
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