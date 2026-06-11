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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 09:43

В Кремле предупредили о далекоидущих последствиях обострения между США и Ираном

Песков: Новый виток конфликта США и Ирана грозит всей мировой экономике

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Очередное обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном угрожает не только Ближнему Востоку, но и всей мировой экономике. Такую оценку дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом», — сказал он.

Кремль отреагировал на новое обострение между США и Ираном
Кремль отреагировал на новое обострение между США и Ираном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты задействовали 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе очередной волны ударов по Ирану, причём некоторые цели располагались в 65 километрах от Тегерана. До этого поступали сведения о серии взрывов в ряде иранских городов: атаке подверглись морской порт Кенган, Бендер-Аббас и округ Минаб, кроме того, взрывы фиксировались в районе островов Кешм и Хенгам. В результате налётов на город Карган в провинции Хормозган погибли несколько мирных жителей.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Александр Юнашев
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