В Кремле предупредили о далекоидущих последствиях обострения между США и Ираном

Очередное обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном угрожает не только Ближнему Востоку, но и всей мировой экономике. Такую оценку дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом», — сказал он.