Трамп обозвал телеведущую тупой и со скандалом ушёл с интервью

Президент США Дональд Трамп сорвал с пиджака микрофон, бросил на пол и обозвал ведущую эфира Кристен Уэлкер «продажной и тупой» во время интервью телеканалу NBC News. Политику задавали вопросы о состоявшихся 2 июня в Калифорнии первичных выборах (праймериз).

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nbcnews / middleeasteye

Трамп внезапно пришёл в ярость. Он напомнил, что в указанном штате всё никак не могут подсчитать голоса и назвать имя победителя. По его словам, это говорит о продажности местных властей, которые мухлюют с итогами голосования. Телеведущая осторожно заметила, что это слишком громкие обвинения, не имеющие при этом доказательств.

«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие» — резко ответил Трамп.

Он тут же назвал продажными каналы NBC News, ABC, CBS и CNN. После этого американский президент заявил, что с него хватит и ушёл с интервью, бросив микрофон. Сотрудники телеканала попытались его остановить. Однако он лишь ответил, что «страна не может быть великой, если в ней нечестные СМИ».

Ранее президент США Дональд Трамп показал в соцсети Truth Social видео с самим собой, сгенерированное искусственным интеллектом. Ролик восхваляет политика и показывает, что якобы во всех уголках мира ждут и радуются Трампу, а именно в Италии, Китае, Индии, Мексике, Африке и на Ближнем Востоке.