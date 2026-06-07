«Все любят Дональда»: Трамп показал ИИ-видео, где его боготворят на разных континентах

Президент США Дональд Трамп показал в соцсети Truth Social видео с самим собой, сгенерированное искусственным интеллектом. Ролик восхваляет политика и показывает, что якобы во всех уголках мира ждут и радуются Трампу, а именно в Италии, Китае, Индии, Мексике, Африке и на Ближнем Востоке.

Трамп показал видео о любви к себе во всём мире. Видео © Truth Social / Donald Trump

«Трамп, Трамп, Трамп, куда бы я ни отправился, все любят Дональда», — говорится в песне, которой сопровождается видео.

Сгенерированная лента показывает американского лидера в самых неожиданных образах. Он восседает верхом на льве, мчится на мотоцикле и даже совершает прыжок с парашютом.

Трамп активно использует ИИ-видео как инструмент политической сатиры и мобилизации сторонников, превращая дипфейки в гиперболичные пропагандистские ролики, где он предстает супергероем, спасающим Америку от оппонентов, или же высмеивает Джо Байдена и Камалу Харрис в абсурдных образах. Эти видео, которые он регулярно распространяет в Truth Social, на митингах и в предвыборных роликах, стали частью его стратегии обхода традиционных СМИ: генеративный ИИ позволяет ему моментально превращать любую новость в вирусный мем, а на вопросы о достоверности он отвечает, что зрители всё равно воспринимают эти ролики как политическую карикатуру, а не документальную съёмку.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что американский лидер Дональд Трамп мог бы получить Нобелевскую премию мира. Сам глава Белого Дома также не раз говорил, что не против получить награду.