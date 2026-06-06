«Изо всех сил старается»: Эррол Маск счёл Трампа достойным Нобелевской премии

Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что американский лидер Дональд Трамп мог бы получить Нобелевскую премию мира. Об этом бизнесмен сказал в беседе с РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

«Дональд Трамп, скорее всего, лучший кандидат на получение премии мира... Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире всё было нормально», — пояснил Эррол Маск.

Он добавил, что представительница Венесуэлы, оппозиционный политик Мария Корина Мачадо последней получила указанную премию и сразу отдала её Трампу.

Напомним, Трамп давно публично говорит, что достоин Нобелевской премии. Но затем президент США заявил, что награда его больше не интересует. Вероятно, политик обиделся на результаты 2025 года, когда вместо него наградили лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо.