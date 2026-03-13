Трамп обиделся на Нобелевскую премию, заявив, что она его не интересует
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше не интересует тема Нобелевской премии мира. Об этом он сказал в интервью изданию Washington Examiner. Американский лидер также подчеркнул, что не обсуждает этот вопрос с мировыми лидерами.
«Я не знаю. Меня это [получение Нобелевской премии] не интересует. <...> Нет, я не хочу говорить о Нобелевской премии», — сказал Трамп.
Ранее в Израиле предложили присудить Нобелевскую премию мира Трампу и Биньямину Нетаньяху за войну в Иране. Напомним, что Нобелевскую премию мира в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Полученную премию она посвятила президенту США Дональду Трампу, который до последнего надеялся её выиграть. Теперь американский лидер делает вид, что ему всё равно на эту награду.
