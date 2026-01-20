Трамп уверяет, что ему плевать на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп в резкой форме высказался о Нобелевской премии мира. Общаясь с журналистами во Флориде, он заявил, что ему «нет дела» до этой награды.

«Мне нет дела до Нобелевской премии. <…> И если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию, он просто шутит. Да, у них есть комитет, но он контролируется Норвегией, и мне плевать, что говорит Норвегия», — подчеркнул политик.

Поводом стала публикация письма президента США премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. В нем Трамп, как сообщается, намекнул, что отсутствие Нобелевской премии освобождает его от забот о мире, позволяя думать только об интересах США. Норвежский премьер ранее объяснял, что власти страны не влияют на решение комитета.

Трамп, неоднократно намекавший на желание получить Нобелевскую премию, после неудачи в 2025 году сменил риторику и стал открыто говорить о своих заслугах, раскритиковав организаторов за «неправильный» выбор. Он заявил, что «в одиночку положил конец восьми войнам», и выразил недоумение, почему Норвегия, член НАТО, не присуждает ему премию. Политик утверждает, что не может представить никого в истории, кто заслуживал бы награды больше, и даже предлагал вручать ему по премии за каждый остановленный конфликт. Несмотря на провал, который он назвал удивительным, Трамп выразил надежду, что в 2026 году ситуация изменится к лучшему.