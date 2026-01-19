«Они всё контролируют»: Трамп обвинил Норвегию в манипуляциях с Нобелевской премией мира

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение независимость Нобелевского комитета и заявил, что процесс присуждения Нобелевской премии мира полностью контролируется властями Норвегии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Трампа, норвежская сторона публично утверждает, что не имеет отношения к решению о вручении премии, однако, как считает американский президент, на практике ситуация иная. Он заявил, что Норвегия «полностью это контролирует», несмотря на официальные заявления об обратном.

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин опубликовал в социальной сети X письмо Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. В нем американский лидер писал, что больше не обязан думать о мире и может сосредоточиться на интересах США, поскольку Нобелевскую премию мира ему так и не вручили.