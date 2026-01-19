«‎Я остановил 8 войн»: Трамп снял с себя бремя ответственности за мир после отказа в Нобелевке

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не чувствует себя обязанным думать исключительно о мире после того, как ему не вручили Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в письме американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, опубликованном журналистом PBS Ником Шифрином в X.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию за то, что я остановил более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя и считаю, что он всегда будет первостепенен, и теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для США», — написал Трамп.

В письме он также усомнился в праве Дании на владение Гренландией, обвинив страну в неспособности защитить остров от России и Китая. Трамп подчеркнул, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо с момента основания организации», и потребовал от альянса «сделать что-нибудь для США». ПО его убеждению, «мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и всеобъемлющего контроля над Гренландией».

Журналист Шифрин отметил, что письмо было распространено Советом национальной безопасности Белого дома среди европейских послов в Вашингтоне, а он сам получил текст от нескольких чиновников.