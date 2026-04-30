Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 16:51

Попытка номер два: Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Reuters: Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президента США Дональда Трампа, верноятно, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления ряда мировых лидеров. Подтвердить официально факт нельзя — список кандидатов остаётся закрытым.

По данным Норвежского Нобелевского института, в 2026 году на премию претендуют 208 человек и 79 организаций. Отмечается, что среди них появилось много новых кандидатов. Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят 9 октября, а церемония вручения пройдёт 10 декабря.

До этого лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли о намерении выдвинуть президента США на эту награду.

Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну против Ирана
Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну против Ирана

Напомним, что Трампа Нобелевская премия больше не интересует. Вероятно, он обиделся на результаты 2025 года, когда вместо него наградили лидера венесуэльской оппозиции Марию Корине Мачадо.

Полина Никифорова
