Попытка номер два: Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа, верноятно, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления ряда мировых лидеров. Подтвердить официально факт нельзя — список кандидатов остаётся закрытым.

По данным Норвежского Нобелевского института, в 2026 году на премию претендуют 208 человек и 79 организаций. Отмечается, что среди них появилось много новых кандидатов. Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят 9 октября, а церемония вручения пройдёт 10 декабря.

До этого лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли о намерении выдвинуть президента США на эту награду.