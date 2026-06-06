Трамп заявил, что Маск снова его друг

Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении отношений с бизнесменом Илоном Маском, несмотря на прежние разногласия. Об этом он рассказал на мероприятии, посвящённом вопросам сельского хозяйства. Трансляцию вёл телеканал Fox News.

«У Илона был неудачный момент, но теперь он снова мой друг. Он на 80% гениален, а на 20% бывают небольшие неудачные моменты», — заявил Трамп, добавив, что в целом любит электромобили.

Глава государства напомнил, что с первого дня своего пребывания у власти отменил директиву предыдущей администрации, которая устанавливала целевые показатели по переходу на электрический транспорт.

Напомним, что в июне прошлого года между ними произошла ссора, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Затем он сказал, что без него республиканец не победил бы на выборах. В конечном счёте президент порвал отношения с бизнесменом, но затем конфликт сошёл на нет.