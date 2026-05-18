Трамп назвал мусорным ведром зеркальный бассейн у мемориала Линкольна

Президент США Дональд Трамп сравнил с мусорным ведром отражающий бассейн, расположенный напротив мемориала Авраама Линкольна. Об этом он заявил в интервью журналу Fortune.

«С момента постройки это была катастрофа, потому что они использовали при строительстве гранитные блоки, и каждый камень будет подтекать», — подчеркнул американский лидер. По его словам, бассейн стал «похож на мусорное ведро».

Трамп отметил, что намеревается отреставрировать его, используя свой собственный проект. Он хочет привлечь подрядчиков, которые занимаются благоустройством бассейнов на курортах под его управлением.

Президент предлагает сохранить гранитное основание, покрыв его герметичной оболочкой. Он также сообщил, что первоначальный проект реконструкции оценивался в 350 миллионов долларов и требовал бы четыре года на реализацию — это значительно дороже и дольше его собственной инициативы.

Ранее в Вашингтоне установили трон с золотым унитазом у мемориала Линкольна. По обе стороны размещены таблички с надписью «Трон, достойный короля», что отсылает к образу власти и намёкам на риторику вокруг фигуры Трампа.