16 мая, 04:51

«Торнадо» из пчёл обрушился на Белый дом

Обложка © ТАСС / AP

Американские журналисты сообщили о необычном происшествии в Вашингтоне. На Белый дом обрушился настоящий «торнадо» из пчёл – тысячи насекомых атаковали Северную лужайку резиденции.

Тысячи насекомых атаковали Северную лужайку резиденции. Видео © Х / AlexandriaHoff

Журналистка Fox News Александриа Хофф опубликовала в соцсети X видео с роящимися насекомыми и эмоционально прокомментировала происходящее.

«Бог мой! Это торнадо из пчёл в Белом доме!» – написала она, назвав насекомых «суперзлыми».

Корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс уточнил, что пчёл – «тысячи». Его коллега из NTDNews Мэри Отсу добавила: «Сумасшедший рой пчёл на Северной лужайке Белого дома».

Пострадавших в результате атаки насекомых пока не зафиксировано.

Отметим, на территории Белого дома есть несколько ульев. Последний из них, выполненный в форме самой резиденции, был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Мелании Трамп. В начале мая президенту Дональду Трампу уже приходилось отбиваться от назойливой пчелы.

Ранее Life.ru писал, что мёд с лужаек Белого дома может иметь сложный и слегка цветочный вкус из-за разнообразия городских растений в американской столице. Пчеловоды утверждают, что Вашингтон вполне пригоден для содержания медоносных пчёл при правильном уходе.

Юния Ларсон
