Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта. По его словам, новое формирование будет создано по аналогии с Космическими силами.

«Я создаю Силы искусственного интеллекта, точно так же, как я создал Космические силы, которые добились колоссальных успехов во время моего первого президентского срока. В связи с этим в ближайшем будущем я объявлю о назначении руководителя ИИ» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп назвал искусственный интеллект новой промышленной революцией и сравнил его с интернетом. По его оценке, эта технология будет ещё масштабнее и эффективнее, может охватить до 25% ВВП США. Президент также заявил, что страна опережает Китай и другие государства и намерена сохранить это преимущество.

Американский лидер не уточнил, станет ли новое формирование отдельным видом Вооружённых сил США или будет работать в рамках уже существующих структур. Космические силы были созданы по инициативе Трампа в 2019 году. Они стали первым новым видом американских вооружённых сил за несколько десятилетий.

Ранее Трамп предложил отказаться от термина «искусственный интеллект» и запустил голосование за новое название технологии. На выбор Трамп предложил сразу три варианта: «высший интеллект» (Superior Intelligence), «экстремальный интеллект» (Extreme Intelligence) и «верховный интеллект» (Supreme Intelligence).