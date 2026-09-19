«Искусственный» больше не нравится: Трамп придумал три новых названия для ИИ

Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от термина «искусственный интеллект» и запустил голосование за новое название технологии. Опрос американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

На выбор Трамп предложил сразу три варианта: «высший интеллект» (Superior Intelligence), «экстремальный интеллект» (Extreme Intelligence) и «верховный интеллект» (Supreme Intelligence). Нынешнее название ИИ президент США назвал неточным и не слишком удачным.

По его мнению, новые варианты лучше описывают стремительно развивающуюся технологию. «Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся революции?» — обратился Трамп к подписчикам.

В голосовании сейчас лидирует вариант «высший интеллект», который набирал 42% голосов. Поскольку опрос продолжается, итоговое соотношение голосов может измениться.

Тема искусственного интеллекта в последние дни уже оказывалась в центре внимания американского президента. Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп выступил против новых ограничений для ИИ, заявив, что существующих полномочий властей достаточно для воздействия на разработчиков.