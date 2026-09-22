Трамп открыл вертолётную площадку, но из‑за бойкота журналистов его не услышали

Американский лидер Дональд Трамп перерезал ленту у новой вертолётной площадки на Южной лужайке Белого дома, но его короткое выступление оказалось практически потеряно для телезрителей. Президент говорил со строителями на фоне работающего VH-92A Patriot, а привычного телевизионного пула на церемонии не было. Трансляция велась Белым домом.

Церемония открытия вертолётной площадки. Видео © X / The White House







Кадры трансляции показали, как Трамп прошёл к площадке по новой мощёной дорожке, перерезал ленту и заговорил с находившимися рядом рабочими. Однако шум двигателей заглушил речь настолько, что разобрать её в прямом эфире не получилось. Не услышали президента и журналисты, которые сопровождали его вылет. Представители пресс-пула признались, что не разобрали сказанное республиканцем.

На этот раз телеканалы не выставили свои камеры для освещения поездки президента в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. ABC, CBS, NBC и Fox News отказались участвовать в пуле после решения Белого дома ограничить доступ CNN, MS NOW и Politico. Конфликт администрации со СМИ перешёл в судебную плоскость. CNN, MS NOW и Politico объявили о подаче иска, заявив, что Белый дом отозвал пропуска их журналистов из-за содержания публикаций. Хозяин Белого дома отверг обвинения в попытке ограничить свободу прессы. В Truth Social он написал, что речь идёт не об атаке на свободные СМИ, а о борьбе с «FAKE NEWS».

Ранее рейтинг одобрения Дональда Трампа в США рухнул до 32%, что стало «наиболее низким показателем за всю его политическую карьеру». Среди сторонников Республиканской партии поддержка главы государства за неделю сократилась с 82% до 73%. Недовольство опрошенных прежде всего связано с подорожанием жизни при нынешней администрации и войной против Ирана.