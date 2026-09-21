«Это будет конец Америки»: Трамп заявил, что может стать последним президентом-республиканцем

Президент США Дональд Трамп вновь призвал республиканцев в Сенате отказаться от практики филибастера. По его словам, сохранение действующих правил может иметь тяжёлые последствия для партии.

Американский лидер заявил, что демократы, получив возможность, сами отменят этот механизм. Трамп утверждает, что после этого его политические оппоненты смогут изменить избирательные правила в свою пользу.

«Республиканцам больше никогда не удастся победить на выборах. Другими словами, это будет конец Америки!» — написал президент.

Трамп также допустил, что в таком случае он может стать последним президентом-республиканцем. Похожие предупреждения он уже высказывал летом, связывая отмену филибастера с продвижением своей законодательной повестки.

Филибастер позволяет сенаторам затягивать или блокировать рассмотрение законодательных инициатив. Чтобы прекратить дебаты по большинству законопроектов, обычно требуется не менее 60 голосов из 100, хотя для окончательного принятия многих мер достаточно простого большинства.

Президент настаивает, что республиканцам следует изменить порядок сейчас, пока политическая ситуация позволяет им продвигать собственные инициативы. При этом внутри самой партии ранее были противники отказа от действующей процедуры.

В августе Life.ru уже писал о похожем заявлении Трампа. Тогда президент США также допустил, что может стать последним главой государства от Республиканской партии, если его однопартийцы не изменят подход к филибастеру.