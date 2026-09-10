Трамп пообещал американцам по $5 тыс. за победу республиканцев

Совершеннолетние граждане США получат по $5 тыс., если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев в Далласе.

Американский лидер связал возможные выплаты с экономическими результатами своей администрации. Полученные деньги, по его словам, граждане должны будут потратить внутри страны.

«Я обещаю следующее: если республиканцы победят в Палате представителей и в Сенате США, в обеих палатах, благодаря нашим экономическим успехам <…> я выплачу дивиденды каждому совершеннолетнему гражданину США в размере $5 тыс.», — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома предложил назвать такие выплаты «дивидендами Трампа». Других подробностей о механизме финансирования или порядке перечисления денег нет.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября. Избиратели определят состав Палаты представителей, куда входят 435 конгрессменов, а также выберут 33 из 100 сенаторов.

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Таким образом, обещание Трампа напрямую зависит от того, сможет ли партия сохранить большинство после ноябрьского голосования.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен направить не менее $100 млн на кампанию по повышению явки избирателей в поддержку республиканцев. Бизнесмен рассчитывает помочь партии сохранить контроль над Конгрессом на выборах 3 ноября.