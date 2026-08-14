Маск выделит $100 млн на повышение явки избирателей ради республиканцев

Илон Маск намерен выделить не менее $100 млн на кампанию по повышению явки избирателей, которая должна помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, бизнесмен рассчитывает поддержать республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся 3 ноября 2026 года. При этом, как отмечает WSJ, партия рискует потерять большинство в Палате представителей.

Газета также пишет, что отношения Маска с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта в июне 2025 года начали восстанавливаться. Политик, однако, якобы признаёт, что прежней близости между ними уже не будет.

При этом Маск и Трамп поддерживают связь уже больше месяца. По данным издания, в разговорах они затрагивают искусственный интеллект, Китай и международные события.

Предстоящие выборы могут стать серьёзным испытанием для республиканцев. Аналитики связывают риск потери большинства в Палате представителей в том числе со снижением рейтингов администрации Трампа на фоне военной кампании против Ирана и роста цен.

Ранее Польша пригрозила отказать в оплате услуг Starlink для ВСУ, если компания продолжит ограничивать доступ польских пользователей. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что Варшава ежегодно платит за спутниковую связь около 50 млн долларов, и призвал Илона Маска прекратить, как он выразился, дискриминацию польских пользователей.