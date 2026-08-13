«Сколько стоит?»: Илон Маск повторил трюк с покупкой Twitter и «приобрёл» Британию

Американский миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X видео, в котором предстал в образе героя шпионских комедий Остина Пауэрса. Ролик стал ответом на шутку пародийного СМИ The Babylon Bee о том, что Маск якобы покупает Великобританию, чтобы «вернуть гражданам свободу слова».

Илон Маск в образе Остина Пауэрса «купил» Британию. Видео © Х / elonmusk

Маск написал: «Сколько стоит?» — ту же фразу, которую он произнёс в 2017 году перед покупкой Twitter. В сгенерированном нейросетями видео миллиардер убегает от поклонниц, танцует с местными жителями, а сопровождают его роботы Optimus и Cybertruck в цветах британского флага.

Кстати, в прошлом году Илон Маск призывал США «освободить» жителей Великобритании от деспотичного правительства. На момент публикации в голосовании приняли участие более 619 тысяч пользователей: 63% поддержали его позицию, 37% высказались против.