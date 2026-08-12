«Маск заигрался»: футуролог объяснил Life.ru, почему миллиардер не сможет купить Британию

Даже огромного состояния Илона Маска недостаточно, чтобы купить Великобританию или любое другое суверенное государство. Деньги могут давать бизнесмену влияние, но не государственную власть, объяснил Life.ru футуролог Данила Медведев, комментируя шутливый интерес миллиардера к стоимости Соединённого Королевства.

Поводом стал пост сатирического издания The Babylon Bee, которое написало, что Маск якобы приобрёл Великобританию, чтобы «вернуть её гражданам свободу слова». Миллиардер ответил коротким вопросом: «Сколько стоит?»

«Государство купить невозможно, по сути. Его можно купить, только если у вас есть другое государство, которое вас поддерживает», — заявил Медведев в беседе с Life.ru.

По мнению футуролога, деньги и юридические механизмы дают владельцу капитала очень серьёзные возможности, однако их действие существует внутри системы, которую обеспечивает само государство — его законы, суды и силовые институты. Поэтому огромное состояние не превращает миллиардера в обладателя суверенной власти над территорией.

Эксперт считает, что Маск порой переносит логику крупных коммерческих сделок на сферу политики, где она работает иначе.

«В этом смысле он может заиграться; он уже во многих моментах заигрался, и в какой-то момент это может зайти слишком далеко», — сказал Медведев.

Даже если Великобритания сталкивается с экономическими или политическими проблемами, она остаётся суверенным государством со своими институтами, подчеркнул футуролог. Поэтому буквально «купить Британию» так же, как компанию или интернет-платформу, невозможно.

При этом интерес Маска к британской политике далеко не ограничивается одной шуткой. Ранее миллиардер активно критиковал власти страны и обсуждал поддержку британских политических сил. Life.ru рассказывал о планах Маска финансово поддержать партию Reform UK. Тогда вопрос о возможном влиянии американского предпринимателя на британскую политику уже вызвал широкую дискуссию.