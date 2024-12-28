Илон Маск станет спонсором правой партии Великобритании

Предприниматель Илон Маск профинансирует правую британскую партию Reform UK. Такое заявление сделал лидер организации Найджел Фараж. Политик встретился с бизнесменом в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Они договорились, что Маск сделает пожертвование «в разумном размере» на законных основаниях.

«Мы действительно ездили в Мар-а-Лаго... он сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами», — пояснил лидер партии в интервью газете The Telegraph.

При этом ранее в газете Times появились сведения, что Маск якобы намерен пожертвовать британской партии 100 миллионов фунтов стерлингов (около 125,39 миллиона долларов). По словам Фаража, эти слухи представляют собой «полную бессмыслицу».

Политик, говоря о будущей роли американского предпринимателя в качестве одного из руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), надеется, что тот сможет показать, как сократить и реорганизовать раздутый государственный аппарат. По словам Фаража, Британия, в частности, по этому вопросу движется в противоположном направлении.