Трамп допустил, что может стать последним президентом-республиканцем США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может оказаться последним главой государства от Республиканской партии, если демократы добьются успеха на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Об этом он сказал в интервью порталу Punchbowl News.

«Если им [демократам] удастся пройти, то я, возможно, стану последним президентом-республиканцем», — сказал он в интервью порталу Punchbowl News.

При этом американский лидер выразил уверенность, что республиканцы смогут сохранить свои позиции, если Сенат, как он выразился, «поумнеет». Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. В ходе голосования будет переизбрана вся Палата представителей, а также треть состава Сената.

Сейчас обе палаты Конгресса находятся под контролем Республиканской партии. От итогов выборов будет зависеть, сохранит ли она большинство в законодательном органе страны.

А ранее Дональд Трамп на встрече с донорами заявил, что хочет видеть вице-президента Джей Ди Вэнса победителем выборов 2028 года. Один из советников расценил это как сигнал о выборе наследника, но другие представители окружения предостерегли от восприятия этого как окончательного решения. Трамп продолжает хвалить и Вэнса, и госсекретаря Рубио как возможных кандидатов.