Рубио: Сделка США с Ираном потребует усилий посредников

Возможная сделка США с Ираном потребует длительной работы и участия посредников, заявил госсекретарь Марко Рубио. Так глава американской дипломатии оценил перспективы новых договорённостей на пресс-конференции.

«Если будет сделка с Ираном, то она не будет заключена на пресс-конференции. Это потребует много напряжённой работы в течение какого-то периода. И это будет также означать участие посредников», — сказал Рубио.

Госсекретарь не уточнил, какие страны могут подключиться к переговорам и сколько времени потребуется сторонам для согласования позиций. Накануне Рубио сообщил, что Вашингтон готов встретиться с представителями Тегерана на полях Генассамблеи ООН, однако такой контакт пока не запланирован. По его словам, переговоры должны привести к конструктивному результату и исключить появление у Ирана ядерного оружия.