Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:56

Рубио: Сделка США с Ираном потребует усилий посредников

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Возможная сделка США с Ираном потребует длительной работы и участия посредников, заявил госсекретарь Марко Рубио. Так глава американской дипломатии оценил перспективы новых договорённостей на пресс-конференции.

«Если будет сделка с Ираном, то она не будет заключена на пресс-конференции. Это потребует много напряжённой работы в течение какого-то периода. И это будет также означать участие посредников», — сказал Рубио.

Госсекретарь не уточнил, какие страны могут подключиться к переговорам и сколько времени потребуется сторонам для согласования позиций. Накануне Рубио сообщил, что Вашингтон готов встретиться с представителями Тегерана на полях Генассамблеи ООН, однако такой контакт пока не запланирован. По его словам, переговоры должны привести к конструктивному результату и исключить появление у Ирана ядерного оружия.

Иран назвал ложью данные США о перевозке миллиарда баррелей нефти через Ормуз
Иран назвал ложью данные США о перевозке миллиарда баррелей нефти через Ормуз

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном вскоре после промежуточных выборов в Конгресс. Тем временем Тегеран заявил о подготовке Штатов к возобновлению боевых действий.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar