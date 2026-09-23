Рубио: Сделка США с Ираном потребует усилий посредников
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР
Возможная сделка США с Ираном потребует длительной работы и участия посредников, заявил госсекретарь Марко Рубио. Так глава американской дипломатии оценил перспективы новых договорённостей на пресс-конференции.
«Если будет сделка с Ираном, то она не будет заключена на пресс-конференции. Это потребует много напряжённой работы в течение какого-то периода. И это будет также означать участие посредников», — сказал Рубио.
Госсекретарь не уточнил, какие страны могут подключиться к переговорам и сколько времени потребуется сторонам для согласования позиций. Накануне Рубио сообщил, что Вашингтон готов встретиться с представителями Тегерана на полях Генассамблеи ООН, однако такой контакт пока не запланирован. По его словам, переговоры должны привести к конструктивному результату и исключить появление у Ирана ядерного оружия.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном вскоре после промежуточных выборов в Конгресс. Тем временем Тегеран заявил о подготовке Штатов к возобновлению боевых действий.
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