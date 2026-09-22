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Опубликовано 22 сентября, 15:19

Трамп: США и Иран заключат сделку после ноябрьских выборов

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном вскоре после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом он заявил с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я полагаю, что мы заключим сделку сразу после [ноябрьских] выборов, потому что для них нет смысла этого не делать», — сказал американский лидер.

По версии Трампа, Тегеран сейчас выжидает и следит за тем, какие результаты его сторонники покажут на промежуточных выборах.

При этом Трамп вновь подчеркнул, что само предстоящее голосование не влияет на принимаемые им решения в отношении Ирана. Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября.

Делегация Ирана бойкотировала речь Трампа в ООН, остался только 1
Делегация Ирана бойкотировала речь Трампа в ООН, остался только 1

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер также анонсировал «очень важные события» вокруг Ирана.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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