Трамп: США и Иран заключат сделку после ноябрьских выборов

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном вскоре после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом он заявил с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я полагаю, что мы заключим сделку сразу после [ноябрьских] выборов, потому что для них нет смысла этого не делать», — сказал американский лидер.

По версии Трампа, Тегеран сейчас выжидает и следит за тем, какие результаты его сторонники покажут на промежуточных выборах.

При этом Трамп вновь подчеркнул, что само предстоящее голосование не влияет на принимаемые им решения в отношении Ирана. Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер также анонсировал «очень важные события» вокруг Ирана.