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Регион
Опубликовано 20 сентября, 05:47

Иран назвал ложью данные США о перевозке миллиарда баррелей нефти через Ормуз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Иран отверг заявление американского военного командования о прохождении через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти за последние два месяца. Об этом сообщил представитель ВС Ирана генерала Абольфазла Шекарчи.

По словам военного, приведённые Вашингтоном данные не соответствуют действительности. Он назвал заявление американской стороны попыткой поднять моральный дух военнослужащих США в регионе и оправдать понесённые Вашингтоном расходы и потери.

«Эти заявления — не реальность, а скорее провальная психологическая операция по поднятию морального духа истощённых сил террористической американской армии в регионе и по оправданию огромных финансовых и человеческих потерь Америки», — заявил Шекарчи.

Представитель ВС Ирана также утверждает, что Тегеран по-прежнему контролирует обстановку в районе Ормузского пролива.

Поводом для реакции стало заявление командующего Центральным командованием ВС США Брэда Купера. По его версии, американские силы за последние два месяца помогли провести через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти.

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Ранее Life.ru рассказывал о заявлении CENTCOM по этому же нефтяному маршруту. Купер также сообщил, что американские военные содействовали прохождению через пролив более двух тысяч коммерческих судов.

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Милена Скрипальщикова
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