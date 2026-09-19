Миллиард баррелей через Ормуз: В США отчитались о работе военных на нефтяном маршруте

Американские военные за последние несколько месяцев помогли вывезти через Ормузский пролив более 1 млрд баррелей нефти. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер в видеообращении в соцсети X.

«Силы CENTCOM помогли вывезти из Персидского залива свыше 1 миллиарда баррелей нефти. Этот миллиард баррелей был вывезен через Ормузский пролив в последние пару месяцев», — сказал он.

По его словам, американские военные помогли более чем двум тысячам коммерческих судов при транзите через пролив. Купер также заверил, что благодаря «железной блокаде Иран экспортировал ноль баррелей».

США начали операцию Project Freedom по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив в начале мая. Для неё были задействованы эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 самолётов и других летательных аппаратов, беспилотные системы и около 15 тысяч военнослужащих. Уже к 21 июля CENTCOM отчитывался о содействии проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 млн баррелей нефти.

Ормузский пролив остаётся одним из важнейших нефтяных маршрутов мира: через него проходит значительная часть морской торговли нефтью, а также крупные объёмы нефтепродуктов и сжиженного природного газа. После обострения конфликта с Ираном движение здесь резко сократилось, что стало одним из факторов давления на мировой энергетический рынок.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул не отправит военных в район Ормузского пролива для участия в боевых действиях — возможная миссия будет направлена только на защиту граждан и морских перевозок. Он напомнил о действующем в Аденском заливе подразделении ВМС «Чхонхэ» и отметил, что власти рассматривают возможность его усиления.