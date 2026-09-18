Южная Корея исключила участие военных в боевых действиях в районе Ормуза

Южная Корея не станет отправлять военных в район Ормузского пролива для участия в боевых действиях. Возможная миссия будет направлена исключительно на защиту граждан страны и морских перевозок, заявил президент Ли Чжэ Мён на пресс-конференции в Сеуле, передаёт Reuters.

«Мы не будем отправлять военных для того, чтобы они приняли участие в войне или вмешались в неё», — заверил южнокорейский лидер.

По его словам, Сеул, как и другие государства, вынужден продумывать меры по защите своих граждан и поставок сырой нефти через стратегически важный регион. Ли Чжэ Мён напомнил, что в Аденском заливе уже действует подразделение ВМС Республики Корея «Чхонхэ». Оно обеспечивает безопасность южнокорейских граждан и судов, в том числе борется с пиратством. Власти рассматривают возможность усиления этой миссии.

Окончательное решение об отправке дополнительных сил пока не принято. Президент повторил, что речь не идёт о переброске боевых подразделений или поддержке одной из сторон конфликта. В начале сентября администрация южнокорейского лидера сообщала, что изучает несколько вариантов действий в районе Ормузского пролива. МИД Ирана, в свою очередь, предупреждал Сеул о последствиях возможной военной миссии в Персидском заливе.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зольгадр сообщил, что Иран не собирается открывать Ормузский пролив для судоходства, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти.