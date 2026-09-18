КСИР ударил по танкеру под флагом Того за незаконный проход в Ормузском проливе

Танкер под флагом Того загорелся после удара со стороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в Ормузском проливе. По версии иранских военных, судно пыталось пройти через пролив без разрешения Тегерана. Об этом сообщает агентство IRNA.

В ВМС КСИР заявили, что после атаки танкер остановился. По их версии, экипаж попытался провести судно через Ормузский пролив под влиянием «подстрекательства и обмана» со стороны американских военных.

В КСИР также заявили, что полностью контролируют стратегически важный водный путь и не намерены пропускать через него нарушителей.

«Незаконный проход через Ормузский пролив не приведёт ни к чему, кроме уничтожения судна-нарушителя», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив для судоходства, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти. Он назвал перекрытие пролива «первым этапом мести иранского народа».