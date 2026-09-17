Советник Хаменеи назвал закрытие Ормузского пролива первым этапом мести

Иран не собирается открывать Ормузский пролив для судоходства, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаются у власти. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зольгадр.

«Наши воины не откроют Ормузский пролив до тех пор, пока преступный Трамп и кровожадный Нетаньяху не будут свергнуты с престола власти», — указал Зольгадр. Он также назвал перекрытие пролива «первым этапом мести иранского народа».

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном приближается к переломному моменту. Президент США сообщил, что вскоре ему предстоит решить, продолжать ли военную операцию против Ирана и стоит ли вторгаться в страну и уничтожить её.