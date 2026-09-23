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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:24

ЦБ допустил более высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цены на нефть до конца 2026 года могут оказаться выше базового прогноза Банка России, если ограничения на судоходство через Ормузский пролив сохранятся дольше ожидаемого. Об этом говорится в опубликованном ЦБ «Резюме обсуждения ключевой ставки».

«Участники отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии», — говорится в документе.

В Центробанке отметили, что нефтяные котировки уже складывались выше июльского прогноза. Регулятор связывает это с сохраняющимися ограничениями движения судов через Ормузский пролив. При этом в базовом сценарии ЦБ исходит из того, что после нормализации ситуации на Ближнем Востоке нефтяные цены начнут снижаться. В дальнейшем этому также должно способствовать восстановление предложения и рост добычи странами ОПЕК+.

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Ранее Life.ru рассказывал, как ограничения в Ормузском проливе уже разгоняли мировые цены на нефть. В июле Brent поднималась выше $86 за баррель на фоне обострения ситуации вокруг ключевого маршрута поставок. Через пролив проходит значительная часть мирового морского экспорта нефти, поэтому любые перебои быстро отражаются на котировках и стоимости перевозок.

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Александра Мышляева
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