На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный разворот. Какие события и как повлияют на рубль Оглавление Анонс событий, которые повлияют на курс рубля с 28 сентября Прогноз курса доллара рубля на неделю с 28 сентября На следующей неделе сложатся аномальные условия для движения курса рубля. С одной стороны, его поддержат налоговый период, дорогая нефть и высокая ключевая ставка. С другой — появятся новые факторы давления. Каким будет курс доллара на неделе с 28 сентября? Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Анонс событий, которые повлияют на курс рубля с 28 сентября

Последнюю неделю сентября рубль начинает с достаточно сильных позиций. Основную поддержку российской валюте сейчас оказывают налоговый период, высокие процентные ставки и нефтяные цены. Однако ближе к концу месяца баланс факторов может начать меняться. И тут сложится аномальная ситуация.

— Главным фактором поддержки рубля в ближайшие дни станет налоговый период. Российским компаниям предстоят крупные платежи в бюджет, поэтому экспортёры увеличивают продажи валютной выручки для получения рублёвой ликвидности. Это способно удерживать доллар вблизи текущих значений до завершения основных налоговых выплат, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Дополнительную поддержку даёт жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Высокая ключевая ставка сохраняет привлекательность рублёвых инструментов и одновременно сдерживает внутренний спрос и импорт. При этом рынок будет внимательно следить за новыми бюджетными параметрами: увеличение государственных расходов может усилить инфляционное давление и в перспективе стать негативным фактором для рубля.

Важнейшим внешним фактором остаётся нефть. Конфликт между США и Ираном привёл к росту рисков перебоев поставок с Ближнего Востока и добавил существенную геополитическую премию в нефтяные котировки. В сентябре Brent поднималась выше 100 долларов за баррель на фоне атак на танкеры и опасений вокруг поставок через Ормузский пролив. Высокие цены на нефть поддерживают экспортные доходы России и, соответственно, рубль.

— Однако сейчас рынок внимательно следит за возможностью переговоров Вашингтона и Тегерана. Ожидания возможной деэскалации уже оказывают давление на нефтяные котировки. При этом напряжённость остаётся высокой, поэтому любое ухудшение ситуации способно снова быстро вернуть нефть выше 100 долларов за баррель. Для рубля зависимость достаточно простая. Продолжение конфликта США и Ирана и дорогая нефть будут поддерживать российскую валюту. Реальная деэскалация способна убрать часть геополитической премии из стоимости нефти и постепенно ослабить этот фактор поддержки, — пояснил Андрей Порошин.

По его словам, основное давление на российскую валюту по-прежнему оказывает восстановление спроса на импорт. По мере роста деловой активности компаниям требуется больше иностранной валюты для внешних расчётов. Дополнительным фактором станет завершение налогового периода: после основных платежей предложение валюты со стороны экспортёров может сократиться.

— Среди ключевых событий предстоящей недели, за которыми будут следить участники рынка, выделяются публикации свежих данных Росстата по недельной инфляции, а также обсуждение уточнённых параметров бюджетной политики. Для инвесторов и аналитиков ценовая динамика станет важным индикатором перед будущими решениями регулятора, а бюджетные ориентиры позволят оценить объём государственных расходов. На международном контуре фокус внимания будет направлен на динамику глобального индекса доллара и решения ведущих мировых центробанков по процентным ставкам, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

Прогноз курса доллара рубля на неделю с 28 сентября

Локально на курс рубля в течение следующей недели влияние будет оказывать окончание налогового периода. Важными для рубля и всего российского рынка будут подробности того, как будут реализовываться новые санкции США в отношении отечественного сырьевого экспорта, закон о которых подписал Дональд Трамп на этой неделе. И будут ли они в принципе запущены, учитывая, что в Штатах назрел кризис с топливными ценами, а стратегические запасы нефти страны на минимумах почти за полвека. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

— Если эти риски не реализуются, то курсы валют останутся примерно на текущих уровнях. В случае реализации негативного санкционного сценария можно ожидать волну спекулятивного давления на рубль и уход доллара выше 85, евро — за 97, юаня — к 12,7 рубля, — добавил Александр Бахтин.

На будущей неделе завершится налоговый период, и рубль потеряет часть поддержки. На пиках фискальных платежей доллар может отойти к 83, евро — ниже 96, юань — к 12,3, к концу будущей недели вероятно обратное движение на исходные 84–85, 96–97 и 12,5 соответственно. Повлиять на позиции рублёвых активов могут геополитические новости в части процесса урегулирования украинского конфликта, динамика цен на нефть, монетарные сигналы. Эти моменты отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Он добавил, что в текущий курс уже транслируются нефтяные цены июля, когда они активно шли вверх. В то же время импортные потоки растут в преддверии высокого сезона продаж, а ввоз топлива из-за рубежа дополнительно увеличивает давление на рубль.

- На следующей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 82-87 рублей, евро 94,5-99,5 рубля, юаня 12,25-12,95 рубля. Основным фактором поддержки рубля остаются высокие цены на нефть: стоимость Urals превышает 110 долларов за баррель, что создает предпосылки для реализации значительных объёмов валютной выручки экспортерами в преддверии сентябрьского налогового периода, — рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Андрей Порошин считает, что до конца сентября резкого движения курса без нового внешнего шока не ожидается. Налоговый период, высокая ставка и дорогая нефть пока позволяют рублю удерживать позиции, однако фундаментальные предпосылки для его постепенного ослабления сохраняются. Базовый диапазон до конца сентября — 84–86 рублей за доллар, 96–99 рублей за евро и 12,5–12,8 рубля за юань. После завершения налогового периода давление на рубль может постепенно усилиться, поэтому в начале октября баланс спроса и предложения валюты станет особенно важным.

- Ключевым ориентиром для китайского юаня на биржевом рынке выступает коридор 12,1–12,7 рубля, тогда как курс доллара США на внебиржевом сегменте ожидается в пределах 82–87 рублей. Формирующийся баланс спроса и предложения иностранной валюты не дает предпосылок для резких скачков, удерживая национальную валюту от глубокой девальвации, — отметила Елена Марчук.

Авторы Нина Важдаева