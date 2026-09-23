Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 20:55

Сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды атаковали в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Две торпеды поразили сухогруз MV Cape Dao, который проходил через Ормузский пролив. В результате атаки погиб один человек. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Times.

Судно под флагом Антигуа и Барбуды направлялось из порта Мина-Сакр ОАЭ в Индию. В момент атаки сухогруз находился в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Торпеды попали в левый борт судна. Удары повредили жилой отсек и часть машинного отделения. На борту находились 28 членов экипажа, 20 из них — граждане Индии. Погибший также имел индийское гражданство.

После атаки остальных членов экипажа эвакуировали. Информации о том, кто запустил торпеды, пока нет.

ЦБ допустил более высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе
ЦБ допустил более высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе

В этот же день в Ормузском проливе атаковали ещё одно торговое судно. После попадания неизвестного снаряда на его борту начался пожар. Два человека получили травмы, весь экипаж эвакуировали. Кто стоит за второй атакой, также не сообщается.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar