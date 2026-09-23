Сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды атаковали в Ормузском проливе

Две торпеды поразили сухогруз MV Cape Dao, который проходил через Ормузский пролив. В результате атаки погиб один человек. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Times.

Судно под флагом Антигуа и Барбуды направлялось из порта Мина-Сакр ОАЭ в Индию. В момент атаки сухогруз находился в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Торпеды попали в левый борт судна. Удары повредили жилой отсек и часть машинного отделения. На борту находились 28 членов экипажа, 20 из них — граждане Индии. Погибший также имел индийское гражданство.

После атаки остальных членов экипажа эвакуировали. Информации о том, кто запустил торпеды, пока нет.

В этот же день в Ормузском проливе атаковали ещё одно торговое судно. После попадания неизвестного снаряда на его борту начался пожар. Два человека получили травмы, весь экипаж эвакуировали. Кто стоит за второй атакой, также не сообщается.